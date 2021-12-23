Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт сегодня, 23 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, уже 17-я, пройдёт сегодня, 23 декабря в 12:00 мск в эфире и на сайте Первого канала. Количество приглашённых журналистов сократили в два раза из-за противоковидных ограничений.

Как сообщает ТАСС, традиционно на большой пресс-конференции глава России подводит итоги года. Вопросы журналистов затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики страны, иногда они касаются и личной жизни президента.

Путин 17 декабря 2020 года заявил, что Россия "достойно встретила" пандемию и проходит её лучше других государств. Президент оценил состояние экономики, социальной сферы, а также озвучил необходимость ввести всеобщую вакцинацию. Журналисты спрашивали Путина о росте цен на продукты, отношении к системе "удалёнки" в школах и вузах, социальных выплатах и поддержке малого бизнеса. Тогда также говорили о взаимоотношениях президента с руководителями западных государств, конфликтах в Донбассе и Нагорном Карабахе, завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

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