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Киркоров объяснил, о чём хотел бы спросить Путина

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров рассказал, какой вопрос он бы задал лидеру РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции главы государства 23 декабря.

Киркоров объяснил, о чём хотел бы спросить Путина

Киркоров отметил, что самым животрепещущим для него вопросом является ситуация с эпидемией COVID-19.

"Я бы спросил, как скоро закончится этот ужас, связанный с пандемией? И когда мы сможем вздохнуть свободно все без масок? Давайте приложим все усилия, чтобы люди перестали болеть и умирать. Это самое главное", — цитирует слова исполнителя NEWS. ru

23 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России. Она пройдёт в очном формате в московском выставочном комплексе "Манеж".

На встречу приглашены более 500 журналистов со всей страны. Всем приглашенным по выбору Кремля журналистам необходимо будет сдать три ПЦР-теста, чтобы исключить риск заражения присутствующих на конференции.

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Пресс-конференция Путина и президента Монголии
Автор: Елена Былкина
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