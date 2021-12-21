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Депутат Бессараб прокомментировала закон о помощи семьям с детьми

Общество

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что закон о ежемесячных выплатах в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет, нужно пересмотреть. Как она рассказала RT, нужно провести оценку целесообразности введения такого закона

"Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются… К этому нужно подходить очень взвешенно", — заключила парламентарий.

Авторы законопроекта предлагают ввести выплаты с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию. Выплаты могут охватить до 60 миллионов человек. В год из бюджета на эти цели будут выделять более 7 миллиардов рублей.

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ПОЗОР! Где обещанные социальные выплаты?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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