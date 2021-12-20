В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение ежемесячной выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети.

В пояснительной записке к инициативе сообщается, что законопроект устанавливает "право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и последующих детей имеет каждый член семьи, в которой рожден первый и последующие дети". Депутаты Госдумы предлагают распространить данную меру и на семьи с усыновлёнными детьми. Условие одно — все члены семьи должны быть гражданами РФ, которые постоянно живут в России.

Ежемесячная выплата на каждого члена семьи должна составить 10 тысяч рублей и подлежать ежегодной индексации, указано в пояснительном материале. Законопроект затронет 60 миллионов россиян.

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