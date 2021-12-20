Альтштейн рассказал, через какой период умирает заболевший COVID-19

При тяжёлом течении коронавируса пациент может погибнуть через три-четыре недели с начала заболевания, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

По словам врача, примерно столько же нужно учёным, чтобы понять, насколько смертелен новый штамм "омикрон".

"Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм "Омикрон", значит, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит", — рассказал вирусолог в беседе с URA.RU.

Как подчеркнул Альтштейн, исходя из последних исследований, паниковать не стоит и ожидать от "омикрона" волну смертности.

"У заболевания нет чётких отличительных черт. Оно идёт как простуда. Пока из того, что описывалось, заболевания нетяжёлые, но речь идёт в основном о молодых людях из Южной Африки", — резюмировал врач.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в стране зафиксировали первый летальный исход от нового штамма коронавируса "омикрон".

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