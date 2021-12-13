Борис Джонсон призвал готовиться к лавинообразному наступлению "омикрона"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал людей по всему миру пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, в ближайшее время ожидается лавинообразное наступление нового омикрон-штамма.

Джонсон подчеркнул, что не нужно тянуть с прохождением вакцинации, надеясь на лёгкое течение заболевания, передаёт The Guardian.

"Не думайте, что новая разновидность вам не навредит. Вы или ваши близкие могут тяжело заболеть. В ЮАР за неделю число госпитализаций выросло вдвое", — отметил премьер.

Политик убеждён: "омикрон" создаст серьёзную нагрузку на национальную систему здравоохранения, даже если будет не очень серьёзным штаммом. По мнению Джонсона, из-за быстрого распространения этого варианта COVID-19 пациенты начнут чаще обращаться за медицинской помощью или консультациями.

В конце ноября омикрон-штамм коронавируса впервые обнаружили в Южно-Африканской республике. Учёные из ВОЗ тогда предположили, что он способен передаваться от человека к человеку гораздо быстрее, чем "дельта".

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