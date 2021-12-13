Премьер Великобритании Джонсон заявил о первой смерти от омикрон-штамма COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что по крайней мере один пациент умер от нового омикрон-штамма коронавируса.

"К сожалению, да, Omicron производит госпитализации, и, к сожалению, по крайней мере один пациент умер от Omicron", — цитирует Джонсона Sky News.

По словам премьера, штамм "омикрон" является более мягкой версией вируса, которая быстро распространяется среди населения.

Ранее Борис Джонсон предупредил о лавинообразном наступлении нового омикрон-штамма и призвал людей по всему миру пройти ревакцинацию от COVID-19.

В конце ноября омикрон-штамм коронавируса впервые был выявлен в Южно-Африканской республике. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант COVID-19 "омикрон" способен снижать эффективность вакцин от коронавируса, однако этот штамм менее опасен, чем широко распространённый во всём мире "дельта".

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