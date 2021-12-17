Закон об отмене обязательного техосмотра Госдума планирует принять до конца года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что до конца года законодательный орган примет окончательное решение по законопроекту об отмене обязательного техосмотра.

"Определяемся по графику рассмотрения: понедельник — Совет Думы, во вторник — второе чтение, третье чтение 22 декабря", — передаёт агентство ТАСС его слова.

Володин отметил, что важно уложиться в намеченные сроки, ведь граждане ждут решения. Уже подходит время, когда автомобилисты проводят техосмотр на следующий год, добавил он. По его мнению, если рассматриваемый законопроект будет принят, это избавит владельцев машин сразу от большого количества проблем.

Ранее координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов назвал техосмотр автомобиля бессмысленной процедурой, поскольку доля случаев аварий из-за неисправности транспортного средства ничтожно мала. По словам эксперта, финансовая нагрузка по техосмотру достигает 100 миллиардов рублей в год.

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