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Автоэксперт назвал техосмотр автомобиля бессмысленной процедурой

Общество

Координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов назвал техосмотр автомобиля бессмысленной процедурой, поскольку доля случаев аварий из-за неисправности транспортного средства ничтожно мала.

Автоэксперт назвал техосмотр автомобиля бессмысленной процедурой

"Сам по себе технический осмотр, это абсолютно бессмысленная процедура. Те же самые страховщики озвучили статистику: за год по причине неисправности транспортного средства произошло 0,1% ДТП", — сказал Петр Шкуматов в беседе с URA. RU.

По словам эксперта, финансовая нагрузка по техосмотру достигает 100 миллиардов рублей в год. Таким образом, затраты на технический осмотр транспортных средств несоизмеримы с числом аварий, которые происходят из-за неисправности автомобиля.

"Тратить чудовищно колоссальные деньги на борьбу с якобы неисправными автомобилями — это просто какой-то идиотизм", — подчеркнул он.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов убежден, что если сделать техосмотр добровольным, то это никак не отразится на безопасности дорожного движения. Государство может предложить скидки на ОСАГО для того, чтобы побудить автовладельцев проходить техосмотр, отметил он.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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