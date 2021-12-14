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Названы самые популярные даты для регистрации свадеб у москвичей в 2021 году

Общество

По данным пресс-службы столичного управления ЗАГС, примерно для 20% свадеб в Москве в 2021 году были выбраны "красивые" даты. Наибольшей популярностью для заключения браков пользовалось 21 августа, об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые популярные даты для регистрации свадеб у москвичей в 2021 году

"Под красивыми датами молодожены подразумевают зеркальные сочетания цифр, например в 2021 году были популярны все 21 числа месяца. Самой популярной датой стало 21.08.21, а всего 21 числа поженились более 3700 пар. Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков", — сообщили в пресс-службе.

Днём своего бракосочетания 21 августа выбрали больше 1100 московских молодожёнов.

В ЗАГСе уточнили, что на втором месте по популярности оказались даты, в которых в дне и месяце повторяются одинаковые цифры. Для своей свадьбы даты 17.07 и 28.08 выбрали по 1000 московских влюблённых, у которых была возможноcть зарегистрировать свой брак в 20 красивых выездных локациях, среди которых были Москва-Сити, старинные особняки, планетарий, стадионы и "Москвариум".

Обращают внимание москвичи и на другие "красивые" даты, такие как 26.06 (800 пар), 20.02 (700 браков), 12.02 (её выбрали 650 пар), 12.12 (около 100 бракосочетаний).

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