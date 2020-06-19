Москвичи снова смогут устраивать свадьбы в необычных местах

Возможность зарегистрировать брак в торжественной обстановке и с большим количеством гостей вновь появится у жителей Москвы. В столице торжественную регистрацию браков разрешат с 23 июня.

На следующей неделе свои двери для молодоженов и их гостей распахнут все отделы ЗАГС и Дворцов бракосочетания.

"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. А с 26 июня планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время", — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти обещают, что все меры безопасности будут соблюдены. После каждой пары и их гостей залы будут дезинфицироваться и проветриваться.

Уже сейчас женихи и невесты могут выбрать дату, когда они готовы вступить в брак. Перечень площадок и свободных дат можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.

Напомним, что в период эпидемии в столице не проводились торжественные регистрации браков с гостями, фотографами, росписью и обменом кольцами. Из-за этого каждая третья пара перенесла свадьбу. А вот больше пяти тысяч пар все же зарегистрировали брак в это непростое время. Некоторые устраивали онлайн-трансляции в социальных сетях и видеоконференции с гостями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Рамзан Кадыров в это непростое время обещал женихам выкупить 207 невест. Семьи молодых получат по 50 тысяч рублей.