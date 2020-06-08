Глава Чечни поможет 207 женихам выкупить невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поможет 207 женихам, оставшимся без денег, выкупить невест — семьи молодых людей получат по 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Духовного управления мусульман Чечни, ранее глава республики поручил священнослужителям сформировать списки женихов, собирающихся взять девушек в жены, но не имеющих денег на торжество из-за коронавируса. К слову, списки уже готовы.

Напомним, по мусульманским канонам, жених обязательно должен выкупить невесту. Выкуп впоследствии дарят невесте. Эта традиция, несмотря на коронавирус, строго соблюдается в республике. Отметим, что из-за инфекции свадьбы в этом году проходят несколько иначе. Так, например, за невестой могут ехать только два автомобиля, на торжество приглашаются только самые близкие родственники. Многие свадьбы были даже отменены, что очень расстроило молодоженов.