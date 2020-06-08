Глава Чечни Рамзан Кадыров поможет 207 женихам, оставшимся без денег, выкупить невест — семьи молодых людей получат по 50 тысяч рублей.
По данным пресс-службы Духовного управления мусульман Чечни, ранее глава республики поручил священнослужителям сформировать списки женихов, собирающихся взять девушек в жены, но не имеющих денег на торжество из-за коронавируса. К слову, списки уже готовы.
Напомним, по мусульманским канонам, жених обязательно должен выкупить невесту. Выкуп впоследствии дарят невесте. Эта традиция, несмотря на коронавирус, строго соблюдается в республике. Отметим, что из-за инфекции свадьбы в этом году проходят несколько иначе. Так, например, за невестой могут ехать только два автомобиля, на торжество приглашаются только самые близкие родственники. Многие свадьбы были даже отменены, что очень расстроило молодоженов.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.