В Госдуме призвали отказаться от Санта-Клауса и использовать "русские" символы

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила отказаться от праздничного оформления "в стиле американского Рождества" и обратить внимание на "русские символы" новогодних праздников.

По мнению депутата, больше всего изображения Деда Мороза и Снегурочки необходимо использовать в символике государственных структур.

"Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать", — цитирует Бутину РИА Новости.

Депутат уверена, что акцию можно запустить в социальных сетях, что получит большую популярность среди молодёжи.

"Хэштеги в соцсетях — хорошая мысль, возможно, какие-то картинки на аватарки, чтобы можно было поставить наши традиционные символы — Дед Мороз и так далее", — резюмировала депутат.

Ранее Pravda.Ru цитировала предложение депутата Виталия Милонова о пропаганде традиционных ценностей на форме российских футболистов. Парламентарий предложил нашить на форму спортсменов национальную семейную символику.

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