Песков: Россия защищена от пересмотра традиционных ценностей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия защищена от пересмотра базовых ценностей своими законами.

На выступлении на Валдайском форуме президент России Владимир Путин сказал, что сейчас, когда мир находится в условиях цивилизационного кризиса, важно найти твёрдую моральную, этическую и ценностную опоры. Однако те ценности, которые активно пропагандирует и навязывает другим странам Запад, зачастую находятся "на грани преступления против человечности", отметил российский лидер.

По словам Пескова, неправильно понимать речь Путина, как призыв к очередному противостоянию.

Он сообщил, что некоторые "энтузиасты" уже проводят сравнение между валдайской и мюнхенской речью Путина.

"В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На Валдае российский лидер говорил о том, что Россия готова сотрудничать с Западом, однако не приемлет никаких поучений с его стороны, объяснил Песков.

"Мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — добавил он.

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