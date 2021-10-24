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Песков: Россия защищена от пересмотра традиционных ценностей

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия защищена от пересмотра базовых ценностей своими законами.

Песков: Россия защищена от пересмотра традиционных ценностей

На выступлении на Валдайском форуме президент России Владимир Путин сказал, что сейчас, когда мир находится в условиях цивилизационного кризиса, важно найти твёрдую моральную, этическую и ценностную опоры. Однако те ценности, которые активно пропагандирует и навязывает другим странам Запад, зачастую находятся "на грани преступления против человечности", отметил российский лидер.

По словам Пескова, неправильно понимать речь Путина, как призыв к очередному противостоянию.

Он сообщил, что некоторые "энтузиасты" уже проводят сравнение между валдайской и мюнхенской речью Путина.

"В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На Валдае российский лидер говорил о том, что Россия готова сотрудничать с Западом, однако не приемлет никаких поучений с его стороны, объяснил Песков.

"Мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — добавил он.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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