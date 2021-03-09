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Автор Усам Оздемиров

Агрессия Запада сделает Россию сильнее

Мир

Прошедшая неделя ознаменовалась объявлением новой порции антироссийских санкций. Запад поднялся на новую ступень санкционного безумия. От "дела берлинского пациента" перебрасывается мосток к нарушениям в сфере использования химического оружия. Западные политтехнологи готовы на любую ложь и подтасовки в своём стремлении изолировать Россию от остального мира и сдержать её развитие.

Агрессия Запада сделает Россию сильнее

Недавнее громкое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о новых принципах внешней политики достойно быть занесённым в скрижали истории. Если, конечно, оно сделано искренне — в чём есть повод сомневаться. Блинкен заверил мировую общественность, что Штаты не будут отныне продвигать демократию в мире, "применяя силовые методы", и "пытаться силой свергать авторитарные режимы".

К чему бы такой поворот у мирового полицейского? Видите ли, в госдепартаменте разочаровались в результатах своих попыток применять методы экспорта демократии на штыках. Жаль, что такие умные мысли не приходили в головы американских политиков, когда они вершили судьбы таких стран, как Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина, Грузия и т. д., превращая их в руины или вводя там внешнее управление.

Увы, под вывеской "благо для всего человечества" Штаты решали только свои собственные экономические и геополитические задачи. Но в последние годы такая "метода" реально стала больше причинять хлопот, чем приносить дивиденды. Можно вспомнить свежие примеры, когда США & Company безуспешно пытались совершить госперевороты в Венесуэле и Белоруссии. Поэтому госсекретарь Блинкен скорее занят тем, что делает хорошую мину при плохой игре.

А чего стоят намерения администрации Байдена продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнёров за демократические преобразования?

В период президентских выборов 2020 года всему миру "посчастливилось" рассмотреть американскую демократию во всей её красе:

  • голосование по почте от имени "мёртвых душ";
  • обвинения в подтасовке результатов выборов с использованием электронных машин для голосования Dominion;
  • недопуск на избирательные участки наблюдателей;
  • лишение бывшего президента Дональда Трампа права обращаться к американскому народу через СМИ и социальные сети и последовавшие за этим выступления возмущенных избирателей.

США следовало бы основательно подправить свой имидж, прежде чем навязывать себя миру в качестве "сияющего града на холме".

Против России единым фронтом

Какие бы замечательные подходы во внешней политике ни провозглашал Вашингтон, мы можем быть "спокойны": в воспалённом мозгу американских стратегов Москва как была злейшим врагом, так им и остаётся. Очередные антироссийские санкции, объявленные в начале марта США и Евросоюзом в едином порыве, тому наглядное подтверждение.

Говоря о персональных санкциях по кейсу Навального, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обозначил их как "очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с "берлинским пациентом", для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания".

В общем, на "западном фронте" без перемен — ведь Джо Байден не обещал нам лёгкой жизни, со всей "демократической" прямотой он исключил любую возможность перезагрузки отношений и угрожал, что заставит Москву "заплатить ощутимую цену за её поведение". Есть лишь одна новация: перед принятием решения о санкциях Вашингтон пообещал консультироваться с Брюсселем и давить на Россию единым фронтом. Не зря в Евросоюзе утвердили свой вариант "закона Магнитского", теперь и у брюссельской бюрократии полностью развязаны руки для применения темы прав человека в качестве санкционной дубины.

Как сообщают источники Bloomberg, в настоящее время на Западе идут активные консультации по поводу возможных дополнительных санкций, которые варьируются от ограничений против российских олигархов до санкций против суверенного долга России. Вменить в вину Москве собираются то, что она "продолжает препятствовать" расследованию отравления оппозиционера Навального, отказывается задекларировать и уничтожить "необъявленное химическое оружие" или организует "дестабилизирующие действия" в киберпространстве, вроде предполагаемой атаки российских хакеров на системы компании SolarWinds, клиентами которой являются Госдеп, Пентагон, АНБ и сотни ведущих компаний Америки.

Примечательно, что во всех этих случаях американская сторона не утруждает себя предъявлением каких-либо доказательств и проведением полноценного расследования. В случае с Россией достаточно указать на неё пальцем и высказать самое несусветное обвинение, как тут же все хвалёные "свободные" СМИ и демократические институты Запада подхватывают его и возводят в истину в последней инстанции. Принцип "презумпции виновности" в отношении Москвы стал чем-то само собой разумеющимся, и США с Европой не замечают даже, что они в своём поведении давным давно отошли от базовых демократических принципов.

Знаменательным событием стало недавнее турне по бывшим республикам СССР — Молдавии, Грузии и Украине — председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Визит, нацеленный на укрепление связей со странами "Восточного партнёрства", прошёл в преддверии саммита ЕС, на котором страны-члены планируют пересмотреть принципы сотрудничества с Москвой. Политик повёл себя достаточно вызывающе, посетив Донбасс, границу с Южной Осетией и поддержав президента Молдавии в противостоянии с пророссийской оппозицией.

На смену глубокому тупику и взаимной отчуждённости в отношениях с Брюсселем приходит полноценная конфронтация, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. ЕС перешёл красную линию в части вмешательства во внутриполитические дела России и проявляет готовность к более жесткому сдерживанию России на постсоветском пространстве, полагает эксперт.

Европа в роли камикадзе

Можно представить, как трудно на Западе пробиться здравой мысли среди всего этого сора агрессивных, злопыхательских идей и намерений. Тем не менее это иногда случается. Как показывают исследования западных аналитиков, их СМИ транслируют новую холодную войну, выбирая негативно заряженные слова и в упрощенном виде подавая противостояние между Востоком и Западом.

Русофобский нарратив покоится на трёх "китах": Россия — это общество более низкого уровня; для американцев приемлемо навязывать свои ценности другим народам, включая россиян; Россия — сверхдержава, угрожающая многим людям по всему миру. Думающие люди на Западе полагают, что ложные представления о России как угрозе международному сообществу демократий порождают необоснованный страх, мешая выработке разумной и долгосрочной политики в интересах обеих сторон.

Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге, заявил, что своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьёзный дипломатический партнёр.

Применяя санкции к России, Европа ведёт себя как камикадзе, считает председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико. Европа в целом идёт в фарватере американской политики, но эта лояльность улетучится, когда появится риск новой гонки вооружений и ЕС окажется на краю пропасти. Россия ведёт себя достаточно ответственно, это страна, без которой нельзя решить любые проблемы глобального масштаба.

"Все понимают, что Россия, как и Китай, будет играть важную роль в структурировании будущего мира", — заявил Антонио Фаллико.

Помочь Западу побыстрее осознать ошибочность избранного им антагонистического пути позволит принятие намного более наступательной позиции во внешней политике России. Если в её арсенале имеются весомые средства реагирования против безумной санкционной политики Вашингтона и Брюсселя, то самая пора их применить по своему назначению. В этом смысле преодоление чрезмерной финансовой зависимости страны от Запада, репатриация капиталов, замещение компрадорской буржуазии нормальной, патриотической — то есть движение России в сторону подлинного суверенитета стало бы решающим вкладом в усиление наших позиций.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы джо байден харальд вейель леонид слуцкий дмитрий суслов энтони блинкен антонио фаллико антироссийские санкции
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