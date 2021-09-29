Милонов предложил "пришить" футболистам традиционные ценности

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, сейчас футбол стал мощным инструментом пропаганды. И чтобы российские спортсмены могли доносить "правильные" ценности, Милонов предложил внести корректировки в их внешний вид. А именно нашить на форму футболистов традиционную национальную семейную символику.

"Предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности", — сообщил депутат в ходе беседы с RT.

По мнению Милонова, на повязках можно изобразить "здоровую разнополую семью" в ответ на символику, с которой выходят на поле иностранные спортсмены. Речь идёт о радужных повязках и флагах, в частности, ЛГБТ-сообществ.

Как уточнил депутат, символы одобрят болельщики, потому что "испытывают дефицит" традиционных ценностей в спорте.

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