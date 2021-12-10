Песков объяснил жёсткую реакцию Путина на высказывания Сокурова

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил жёсткую реакцию президента на слова Александра Сокурова. Спор у них произошел 9 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Как сказал Песков, режиссёр непрофессионально и без знания предмета затронул очень важные и в то же время деликатные темы. Режиссёр во время видеоконференции указал на проблемы в России и предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

"Это то, чего не терпит президент", — заключил Песков.

Как пишет Daily Storm, Путин назвал речь Сокурова манифестом, состоящим из страхов. Президент попросил проверять данные, прежде чем говорить о них, а также очень хорошо подумать о своих словах.

"Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?" — отметил Путин.

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