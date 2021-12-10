Песков заявил об опасности провокаций, подобных ситуации с кораблём "Донбасс"

Провокации, подобные происшествию с украинским кораблём "Донбасс" в Керченском проливе, могут иметь "серьёзные последствия", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает… потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий... Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьёзным последствиям", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне в ФСБ РФ сообщили о движении корабля украинских ВМС "Донбасс" в направлении Керченского пролива и невыполнении им требований изменить курс. Это случилось в то же время, когда проходили переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что после их окончания судно легло на обратный курс.

В ФСБ назвали действия корабля провокационными и угрожающими безопасности судоходства.

В российском МИДе также сочли провокацией происшествие с "Донбассом".

"По-моему, это очевидно: это — очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий... вокруг наших границ", — заявила в связи со случившимся официальный представитель министерства Мария Захарова.

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