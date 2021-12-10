МИД РФ: корабь в Керченском проливе - это не единичная акция против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как и многие другие, охарактеризовала инцидент с украинским судном "Донбасс" в Керченском проливе как провокацию. Однако она обратила внимание, что это далеко не первый и не последний раз.

По её мнению, подобные провокационные действия совершались уже не раз, поэтому украинский корабль, подошедший близко к территории России, — это лишь часть большого комплекса провокаций на границе.

"По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это — очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее в Госдуме депутат и зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинское судно "Донбасс" - это старый вспомогательный корабль, который ничего из себя не представляет.

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