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В Госдуме рассказали, какая угроза исходила от судна "Донбасс"

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Украинское судно "Донбасс", зашедшее накануне в Керченский пролив, ничего из себя не представляет. Есть вероятность, что провокация не случайно совпала с переговорами президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, заявил в Госдуме депутат и зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме рассказали, какая угроза исходила от судна "Донбасс"

"Сложно сказать, специально это или планово произошло. Мы видим постоянные провокации со стороны Украины. Вероятно, это было специально — подобный шум для непродуманной политики — это очень присуще", — передаёт РИА Новости его слова.

Чепа также добавил, что украинский корабль по военным меркам считается вспомогательным и уже достаточно старым. Больше угрозы исходило от того, что он мог затонуть, что привело бы к лишним сложностям во время передвижения судов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время переговоров Зеленский и Байден планируют обсудить дальнейшую политику сдерживания России.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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