Трудовые мигранты хотят остаться в России навсегда

Больше половины трудовых мигрантов в России планируют остаться жить в России. Как пишет MK.RU, опрос провели среди жителей азиатских стран, которые работают в РФ более 5 лет.

Как рассказал глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов, исследование провели совместно с Высшей школой социальных наук МГУ.

"Те, кто живёт и работает в России недавно, чаще хотят вернуться — среди мигрантов со "стажем" менее 3 лет желающих остаться в России всего 30%. А вот те, кто работает у нас больше 5 лет, уже чаще хотят остаться, чем вернуться домой: желающих стать со временем россиянами среди них уже 57%", — рассказал Коженов.

Причины приезда мигрантов в Россию — низкие зарплаты на родине (57%), отсутствие работы (около 30%), низкий уровень жизни (18% опрошенных).

В опросе участвовали почти 5000 респондентов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.