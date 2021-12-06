Регионы России могут обойтись без мигрантов на стройках. Как пишут РИА Новости, так сказал глава Министерства строительства Ирек Файзуллин.
"Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь", - сказал Файзуллин.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин говорил о том, что нужно сокращать количество мигрантов. Мэр сказал, что нужно создать условия – высокую зарплату и условия труда – для жителей регионов, чтоб они приезжали работать на стройках в Москве.
Председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Pravda.Ru объяснил, как миллион таких работников экономят для России триллион рублей.
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