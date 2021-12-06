Минстрой: регионы могут обойтись без мигрантов на стройках

Регионы России могут обойтись без мигрантов на стройках. Как пишут РИА Новости, так сказал глава Министерства строительства Ирек Файзуллин.

"Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь", - сказал Файзуллин.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин говорил о том, что нужно сокращать количество мигрантов. Мэр сказал, что нужно создать условия – высокую зарплату и условия труда – для жителей регионов, чтоб они приезжали работать на стройках в Москве.

Председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Pravda.Ru объяснил, как миллион таких работников экономят для России триллион рублей.

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