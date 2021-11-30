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Глава профсоюза мигрантов рассказал, как мигранты экономят РФ миллионы рублей

Общество

Председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Pravda.Ru объяснил, как миллион таких работников экономят для России триллион рублей.

Ренат Каримов: каждый гастарбайтер экономит России миллион рублей

"Чтобы на рынок труда в Российской Федерации пришли пара рабочих рук, вошёл человек 18-летний, российское общество должно потратиться на этого молодого человека или молодую девушку. Значит, нужно маме его платить пособие по беременности, нужно родильный дом построить, где этого ребёнка родят. Нужно детский сад построить, школу, платить воспитателю детского сада, учителю, педагогам в школе, больницы нужно строить. Вот для того, чтобы до 18 лет довести этого парня или девушку, мы посчитали — никак не меньше одного миллиона рублей нужно", — заявил специалист.

Он привёл пример с молодым человеком из Узбекистана или Украины, который сэкономит российским властям один миллион рублей, однако заберёт рабочее место у гражданина нашей страны.

"Российская Федерация ни рубля на этого житомирского или полтавского хлопчика или дивчину не потратила. А работают они одинаково с теми, кто приехал из Омска. И вот для того, чтобы такой миллион человек подготовить в Российской Федерации, нужно потратить миллион рублей на каждого, и миллион человек. Это один триллион рублей", — объяснил эксперт.

Ранее член российского философского общества РАН Александр Кононов сказал, что если трудовые мигранты уедут из Москвы, жители столицы могут потерять социальный статус, кто-то из них даже должен будет "идти в курьеры".

"Все перейдут на более низкий социальный и финансовый уровень. Ну, а что делать? Если раньше москвичам можно было многие процессы обеспечивать за счёт труда мигрантов, а самим руководить, то теперь — всё, руководить уже некем", — заявил Кононов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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