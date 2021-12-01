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Эксперт оценил намерение Медведева бороться с преступностью среди мигрантов

Общество

Специалист в области миграции, преподаватель РАНХиГС Сергей Андрейцо прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о необходимости усовершенствовать миграционную политику страны.

Эксперт оценил намерение Медведева бороться с преступностью среди мигрантов

Как подчеркнул эксперт, подобные высказывания российских властей нельзя оценить положительно или отрицательно, поскольку не существует определённого документа, где написано, что "с первого января следующего года в РФ трудятся только граждане нашей страны". По словам Андрейцо, в случае попыток российских властей уменьшить число мигрантов, они найдут, как проигнорировать ограничения. Или же вернётся нелегальная занятость, отметил специалист.

"Не будет такого, что не останется, или будет ничтожной доля иностранцев. Просто доля эта плавно начнёт сокращаться. Условно говоря, сначала сократится с полутора миллионов человек до миллиона, потом до 800 тысяч…" — объяснил Андрейцо, слова которого приводит "Свободная пресса".

Также он сказал, что изменить рынок труда можно только за несколько лет, сразу же заменить миллион трудовых мигрантов на миллион работающих россиян невозможно.

Ранее Медведев сообщил о росте преступности среди мигрантов. Экс-президент РФ призвал сформулировать меры с целью обеспечить безопасность в стране, таким образом улучшить миграционную политику. Вместе с этим заместитель председателя СБ отметил, что работоспособность законодательства России в этом вопросе серьёзно возросла.

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Ренат Каримов: уровень преступности среди мигрантов ниже, чем среди русских
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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