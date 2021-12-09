МВД подготовило проект о блокировке сайтов финансовых пирамид

Сайты финансовых пирамид в России будут блокировать. Законопроект об этом подготовило МВД. Его уже направили в Минцифры.

Об этом в интервью ТАСС, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"Подготовлены и направлены в Минцифры предложения по законодательному закреплению возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам)", — сказал Курносенко.

Также, по его словам, сотрудники МВД должны повышать финансовую грамотность населения.

На сайтах МВД России, а также на новостных порталах регионов уже есть информационные памятки для граждан о деятельности финансовых пирамид.

Pravda.Ru писала о том, что в России появились "игровые" финансовые пирамиды. Как сообщил директор направления "Кибербезопасность для населения" компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов, жертвы новой системы мошенничества, основанной на применении инвестиционных онлайн-игр, в самом начале не понимают риски, с которыми им впоследствии придётся столкнуться.

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