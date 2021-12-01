Без суда и следствия: ЦБ начал блокировать мошеннические сайты финпирамид

С сегодняшнего дня мошеннические сайты, которые рекламируют финансовые пирамиды и другие незаконные услуги, смогут заблокировать в досудебном порядке по представлению ЦБ. Для этого Банк России должен включить домен в спецреестр.

Так, согласно постановлению, "без суда и следствия" будут блокировать ресурсы, которые:

рекламируют финансовые пирамиды,

используют сходством доменных имён,

предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Кроме прочего, блокировке могут подвергнуть "подозрительные" сайты и переводы денежных средств на них.

"Председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов", — цитирует документ РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о блокировках банковских карт специалистами МВД и ФСБ. Согласно информации, работники смогут "заморозить" банковские переводы россиян без судебного решения на 10 дней, если "заподозрят" что со счёта финансируют незаконную деятельность, например, оплачивают покупку наркотических средств или перечисляют деньги запрещённым организациям.

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