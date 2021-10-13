Без суда и следствия: ФСБ и МВД смогут блокировать карты россиян

Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг. Согласно поправкам, теперь специалисты МВД и ФСБ смогут "заморозить" банковские переводы россиян без судебного решения на 10 дней.

По информации ведомства, причина в том, что многие преступники пользуются краткосрочными электронными кошельками или "картами-однодневками". Поэтому ждать, пока суд примет решение о блокировке, некогда.

"Если такой вред будет существенным, влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить, то ситуация будет рассматриваться как "не терпящая отлагательства", — цитирует пресс-службу Росфинмониторинга РБК.

По расчётам ведомства, таких переводов в среднем 17 за сутки. Блокировать карты будут за:

оплату наркотиков,

финансирование терроризма,

финансирование экстремистской деятельности.

В течение суток силовики должны будут передавать данные о преступлениях и блокировках в Генпрокуратуру.

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