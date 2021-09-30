Россиян заставят отчитаться за переводы из электронных кошельков

С 1 октября 2021 года вступает в силу постановление о том, что россияне будут обязаны отчитываться о переводах из электронных кошельков на крупные суммы.

Речь идёт о переводах, составляющих более 600 тысяч рублей в год. Соответствующие пояснения к вступающему в силу постановлению правительства РФ сделали в Федеральной налоговой службе.

Сообщается, что отчитываться нужно в том случае, если электронный кошелёк открыт у иностранного оператора платёжных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета.

К тому же, сумма за год, превышающая 600 тысяч рублей, также подлежит отчётности.

Как россияне должны отчитываться за переводы?

В первый раз физические лица должны будут предоставить отчёт до 1 июня 2022 года, если с 1 июля по 31 декабря 2021 года сумма переводов превысила 600 тысяч.

Позже эту сумму будут считать за календарный год.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут отчитаться до 31 октября 2021 года о переводах свыше 600 тысяч за третий квартал 2021 года.

Так что тем россиянам, кто активно переводит с карты на карту, нужно учитывать, что появились новые признаки подозрительных операций.

В признаки подозрительных операций по картам входят:

большое количество контрагентов — физлиц, более десяти в день, более 50 в месяц; большое количество безналичных операций с физлицами, более 30 в день; крупные объёмы операций между физлицами, например, если по кошельку проходит более 100 тысяч рублей в день или более одного миллиона рублей в месяц; короткий промежуток (одна минута и менее) между зачислением и списанием; отсутствие платежей для обеспечения жизнедеятельности физлица (оплата "коммуналки", связи, иных услуг, товаров, работ).

Если как минимум два условия соблюдаются, у держателя карты будут проблемы.

"Гораздо разумнее не переводить деньги сразу после зачисления сумм. Не стоит забывать оплачивать с "рабочих" карт "коммуналку", парковку, связь. А главное — лучше зарегистрироваться самозанятыми с уплатой налога на профдоход в 4% при контактах с физлицами или 6% при контактах с юрлицами", — пишут эксперты.

Не исключено, что второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет юрлицам рассчитываться по безналу, пусть даже с повышением суммы на 6% за счёт включения расходов по налогу.

Кроме того, эти кошельки теперь запрещено использовать для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах.

Ранее граждане России должны были отчитываться только о движении денежных средств по иностранным банковским счетам. Электронные кошельки под это определение не подпадали.

Так что пока ничего страшного нет. Но это пока?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.