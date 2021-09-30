С 1 октября 2021 года вступает в силу постановление о том, что россияне будут обязаны отчитываться о переводах из электронных кошельков на крупные суммы.
Речь идёт о переводах, составляющих более 600 тысяч рублей в год. Соответствующие пояснения к вступающему в силу постановлению правительства РФ сделали в Федеральной налоговой службе.
Сообщается, что отчитываться нужно в том случае, если электронный кошелёк открыт у иностранного оператора платёжных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета.
К тому же, сумма за год, превышающая 600 тысяч рублей, также подлежит отчётности.
Так что тем россиянам, кто активно переводит с карты на карту, нужно учитывать, что появились новые признаки подозрительных операций.
В признаки подозрительных операций по картам входят:
Если как минимум два условия соблюдаются, у держателя карты будут проблемы.
"Гораздо разумнее не переводить деньги сразу после зачисления сумм. Не стоит забывать оплачивать с "рабочих" карт "коммуналку", парковку, связь. А главное — лучше зарегистрироваться самозанятыми с уплатой налога на профдоход в 4% при контактах с физлицами или 6% при контактах с юрлицами", — пишут эксперты.
Не исключено, что второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет юрлицам рассчитываться по безналу, пусть даже с повышением суммы на 6% за счёт включения расходов по налогу.
Кроме того, эти кошельки теперь запрещено использовать для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах.
Ранее граждане России должны были отчитываться только о движении денежных средств по иностранным банковским счетам. Электронные кошельки под это определение не подпадали.
Так что пока ничего страшного нет. Но это пока?
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