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Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид

Экономика

Мошенники не придумали уникальных сценариев обмана, но перешли на более высокий технологический уровень. Об этом сообщил директор направления "Кибербезопасность для населения" компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов, комментируя Pravda.Ru сообщение Центробанка о выявлении "игровых" финансовых пирамид в России.

Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид

По его словам, жертвы новой системы мошенничества, основанной на применении инвестиционных онлайн-игр, в самом начале не понимают риски, с которыми им впоследствии придётся столкнуться.

"С точки зрения российского законодательства виртуальные предметы, используемые в игровых мирах, имуществом не являются, соответственно, их присвоение не квалифицируется как кража, но пострадавшие всё равно обращаются в полицию. Если нарушителя находят, он несёт ответственность по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации). За это светит крупный штраф или реальный срок", — пояснил Седов.

Он добавил, что раскрываемость подобных преступлений в России невысокая, поэтому деньги удаётся вернуть пострадавшему в редких случаях. 

Ранее Центробанк заявлял, что в РФ появился новый тип финансовых пирамид, которые работают по принципу инвестиционных игр в Сети. Мошенники нередко вовлекают в них подростков и молодёжь, поэтому родителям советуют внимательнее следить за действиями детей в интернете.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин
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