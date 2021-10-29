Мошенники не придумали уникальных сценариев обмана, но перешли на более высокий технологический уровень. Об этом сообщил директор направления "Кибербезопасность для населения" компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов, комментируя Pravda.Ru сообщение Центробанка о выявлении "игровых" финансовых пирамид в России.
По его словам, жертвы новой системы мошенничества, основанной на применении инвестиционных онлайн-игр, в самом начале не понимают риски, с которыми им впоследствии придётся столкнуться.
"С точки зрения российского законодательства виртуальные предметы, используемые в игровых мирах, имуществом не являются, соответственно, их присвоение не квалифицируется как кража, но пострадавшие всё равно обращаются в полицию. Если нарушителя находят, он несёт ответственность по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации). За это светит крупный штраф или реальный срок", — пояснил Седов.
Он добавил, что раскрываемость подобных преступлений в России невысокая, поэтому деньги удаётся вернуть пострадавшему в редких случаях.
Ранее Центробанк заявлял, что в РФ появился новый тип финансовых пирамид, которые работают по принципу инвестиционных игр в Сети. Мошенники нередко вовлекают в них подростков и молодёжь, поэтому родителям советуют внимательнее следить за действиями детей в интернете.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.