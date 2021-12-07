Регионам России выделят 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог. Как сообщается на сайте Правительства РФ , постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Более 1,8 миллиарда направят в Татарстан. На эти деньги построят первый этап Вознесенского тракта в Казани. Он облегчит выезд горожан на федеральную трассу М-7 "Волга". Протяжённость тракта составит 12 километров. В этом году уже начнут строить участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы.
Более одного миллиарда рублей направят в Оренбургскую область. Там отремонтируют дороги в населённых пунктах.
Этим же распоряжением на ремонт и строительство дорог в регионах перераспределено более пяти миллиардов рублей.
"Деньги направят в 23 субъекта. В их числе — Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области", — сообщается на портале Правительства России.
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