Более трёх миллиардов рублей направят на ремонт дорог в России

Регионам России выделят 3,1 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог. Как сообщается на сайте Правительства РФ , постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Более 1,8 миллиарда направят в Татарстан. На эти деньги построят первый этап Вознесенского тракта в Казани. Он облегчит выезд горожан на федеральную трассу М-7 "Волга". Протяжённость тракта составит 12 километров. В этом году уже начнут строить участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Более одного миллиарда рублей направят в Оренбургскую область. Там отремонтируют дороги в населённых пунктах.

Этим же распоряжением на ремонт и строительство дорог в регионах перераспределено более пяти миллиардов рублей.

"Деньги направят в 23 субъекта. В их числе — Забайкальский край, Якутия, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области", — сообщается на портале Правительства России.

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