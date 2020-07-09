В России разрешат гонять на дорогах

Любителей быстрой езды ждет сюрприз. В России максимальную скорость движения планируют увеличить.

Речь идет о повышении до 130 км/ч. По словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина, которого цитирует "Комсомольская правда", в перспективе разрешат гонять еще быстрее.

Как рассказал полицейский, максимальная скорость в России может вырасти до 150 км/ч. Правда, это будет разрешено, когда в стране станут лучше технологии, уборка, содержание и ремонт дорог.

Ранее "Правда.Ру" писала, что к 2024 году на платных трассах не будет смертельных аварий. Такое заявление сделал руководитель ГИБДД России Михаил Черников.

В "Единой России" предложили эффективный метод борьбы с нетрезвыми водителями. По мнению политиков, автомобилист, хоть раз попавшийся на управлении автомобилем в нетрезвом виде, должен быть лишен не только прав, но и средства передвижения. Такая инициатива появилась после того, как Михаил Ефремов утроил пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.