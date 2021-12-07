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Губернатор Якутии пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

Общество

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил актёра Леонардо Ди Каприо принять участие в мероприятии по вечной мерзлоте. Саммит запланировали на 2023 год.

Губернатор Якутии пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по вечной мерзлоте

По словам губернатора, Ди Каприо волнуют проблемы сохранения биоразнообразия и изменение климата на Земле. Актёр может посетить Всемирный саммит по вечной мерзлоте и рассказать о своём опыте, поделиться советами для сохранения этого грунта, сказал Николаев.

"Мне очень не нравится, что, говоря о популярной сегодня теме углеродной нейтральности, учитываются коммерческие интересы определённых компаний. Причём все они, как ни странно, американские или западноевропейские. Человечество в одной лодке, это глобальная проблема", — добавил руководитель региона в интервью РИА Новости.

Ранее активистка Роза Дьячковская обратилась к Ди Каприо в Instagram и попросила его помочь Якутии противостоять пожарам в лесу. Актёр согласился помочь региону.

"Я понял вашу проблему! Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберёмся, чем можно помочь", — написал Ди Каприо.

При этом Николаев отметил, что актёр или его представители так и не отправили запросы в республику.

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Леонардо Ди Каприо об экологии
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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