Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо

Власти Республики Саха (Якутия) отказались от помощи голливудского актёра Леонардо Ди Каприо, которую он предложил, узнав о лесных пожарах в регионе. Об этом сообщил новый заместитель министра экологии Сергей Сивцев.

"Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звёзды обращают на ситуацию [внимание]. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле", — объяснил Сергей Сивцев.

Без внимания эту проблему не оставила и 38-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова, которая является зоозащитницей. На своей странице она опубликовала сторис с просьбой спасти Якутию.

Напомним, что благодаря экоактивистке Розе Дьячковской удалось привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в Якутии одного из самых известных актёров мира Леонардо Ди Каприо.

Пост Леонардо Ди Каприо

В качестве доказательства она предоставила скриншот из переписки, где актёр лично написал ей:

"Я понял вашу проблему! Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберёмся, чем можно помочь"

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