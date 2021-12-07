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В Общественной палате предложили в Новый год продавать шампанское ночью

Общество

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу алкоголя в ночь Нового года и на Рождество. По словам зампреда, инициатива касается шампанского.

В Общественной палате предложили в Новый год продавать шампанское ночью

Как отметил Петров, многие россияне просто не успевают купить игристый напиток, так как допоздна работают.

"Безусловно, ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако в любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00-23:00 в канун встречи Нового года и Рождества", — цитирует выдержки из письма Петрова на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова RT.

Как уточнил Петров, инициатива касается не только предстоящего праздника, а возможность ввести её на ежегодной основе. Зампред подчеркнул, что разрешить продавать игристые вина и шампанское можно в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 января по 7 января.

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе депутатов Госдумы, наоборот, ограничить продажу спиртного в праздники. По мнению члена комитета ведомства по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, некоторые граждане не "знают меры" и каникулы могут превратиться в запой. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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