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Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19

Здоровье

Новый штамм "омикрон" может стать неожиданным помощником в борьбе с пандемией коронавируса, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19

По словам вирусолога, штамм-омикрон может иметь свойства живой вакцины от других видов COVID-19.

"Может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", — пояснил Чумаков в беседе с URA. RU.

Врач отметил, что именно благодаря низкой патогенности "омикрона", возможен такой эффект. Штамм передаётся гораздо медленнее по сравнению с "дельта", симптомы у заболевших слабее. В то же время Чумаков подчеркнул, что пока неясно, вытеснит ли "омикрон" другие штаммы коронавируса. Но если это случится, люди смогут "забыть о локдаунах".

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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