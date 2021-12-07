В Госдуме хотят ограничить продажу спиртного в Новый год: "Спиваются"

Ограничить количество продаваемого спиртного в Новый год и праздничные каникулы предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, многие граждане "теряют меру" и каникулы превращаются в пьянку.

А чтобы народ не злоупотреблял спиртным, Хамзаев предложил сделать культурно-досуговые мероприятия бесплатными.

"На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем… Тогда мы людей из дома "вытолкаем" и от "бутылки" оттянем", — пояснил политик в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, ситуация с алкоголем в новогодние праздники часто становится критической. Люди начинают пить ещё накануне и "выбираются" из алкогольного опьянения только к концу каникул.

"Оставлять всё на самотёк только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру", — считает Хамзаев.

Как именно собираются регулировать продажу алкоголя, Хамзаев не пояснил, однако, подчеркнул, что с вышеперечисленными обратится к главам профильных ведомств.

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