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Помогает ли алкоголь в борьбе с вирусами, объяснила врач

Здоровье

Врач Надежда Чернышова заявила, что алкогольные напитки не помогают человеку быстрее побороть болезнь, в этом случае организм только перегружается. Также специалист подчеркнула, что спирт не способен убивать вирусы внутри человека.

Помогает ли алкоголь в борьбе с вирусами, объяснила врач

Как отметила Чернышова, медицинский спирт имеет антибактериальные свойства, но они проявляются только на поверхности. Алкоголь не делает организм более сильным, сообщила эксперт. Она сказала, что после употребления таких напитков он вынужден лечить пострадавшие печень и мозг.

"Некоторые считают, что для согрева, придя домой, следует выпить рюмку спиртного, но это не единственный способ восстановить кровообращение — можно принять горячий душ", — добавила Чернышова в беседе с Москвой 24.

Ранее в среду, 24 ноября, Оперативный штаб зафиксировал 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки на территории нашей страны. Также специалисты рассказали, что за последние 24 часа от новой болезни скончались 1 240 человек, побороли инфекцию 36 682. Коллективный иммунитет россиян 19 ноября составил 50,2%.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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