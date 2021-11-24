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Елена Малышева рассказала о лекарствах от COVID-19

Здоровье

Елена Малышева рассказала о препаратах, которые понадобятся при лечении коронавируса.

Елена Малышева рассказала о лекарствах от COVID-19

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, что коронавирус, если он проходит в лёгкой форме, не требует какого-то специального лечения. Достаточно обойтись средствами, применяемыми для борьбы с ОРЗ.

Если у человека появляется одышка, то он должен обратиться к врачу, который, в случае необходимости, примет решение о госпитализации.

Малышева рассказала, какие лекарства применяются для лечения "ковида" в стационаре.

"В больницах препаратами № 1 стали антикоагулянты и гормон дексаметазон. Как профилактика и лечение цитокинового шторма — специальные моноклональные антитела", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Ранее медик называла такие лекарства, как Актемра (тоцилизумаб) и Олумиант (барицитиниб). Теледоктор объяснила, что эти препараты может назначить только врач.

Медик отмечала препарат Арбидол, который попал в список препаратов с известным механизмом действия на коронавирус. Он, по словам Малышевой, помогает предупредить заражение COVID-19.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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