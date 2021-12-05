Опрос: 13 тысяч рублей готовы в среднем потратить россияне на новогодние подарки

13 тысяч рублей готовы потратить в среднем россияне на подарки родным и близким к Новому году. Опрос провел портал SuperJob.

Как сообщает МК.RU, больше всего денег потратят жители столицы – они закладывают на презенты 17 тысяч рублей.

На втором месте жители Хабаровска и Ростова-на-Дону. У них на подарки заложено 16 тысяч. На третьем месте петербуржцы – 14 тысяч. Самые экономные - жители Новосибирска и Самары.

Россияне будут дарить подарки в основном родственникам. Каждый третий - супругу или партнеру. Друзьям сделают подарки 19 процентов опрошенных. 16 процентов никого поздравлять не будут.

В опросе приняли участие 5 тысяч человек.

Ранее Pravda.Ru писала, что для людей пожилого возраста лучший подарок на Новый год — это внимание со стороны близких людей. Детей же обрадует подарок, найденный ими под ёлкой, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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