В Совфеде назвали лучший подарок для пенсионеров на Новый год

Для людей пожилого возраста лучший подарок на Новый год — это внимание со стороны близких людей. Детей же обрадует подарок под ёлкой, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Он подчеркнул, что цель выплаты семьям в 5000 рублей состоит не в том, чтобы улучшить финансовое состояние граждан, а чтобы люди могли купить на эти деньги подарок своим детям, сообщает News. ru.

"Маленький ребёнок должен встретить Новый год с игрушкой под ёлкой. У пожилых людей есть то, что они заработали самостоятельно за свою жизнь, — пенсия. Кроме того, подарки им уже должны делать дети и внуки", — сказал Рязанский.

Социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMe провели опрос, в котором приняли участие 2529 пользователей Рунета. Оказалось, что каждый пятый пользователь заявил, что на все подарки готов выделить от 3 до 5 тыс. рублей.