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Деньги - не самый безопасный новогодний подарок в пандемию

Общество

Из-за пандемии коронавируса дарить наличные деньги стало опасно, поскольку купюры проходят через руки сотен тысяч людей.

Об этом врач-эпидемиолог Ольга Ненастина сообщила РИА "Новости".

"Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, — потенциальные орудия переноса инфекций. Так что старые добрые наличные деньги в конверте теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, становятся настоящим рассадником микробов", — предупредила специалист.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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