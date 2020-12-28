Из-за пандемии коронавируса дарить наличные деньги стало опасно, поскольку купюры проходят через руки сотен тысяч людей.

Об этом врач-эпидемиолог Ольга Ненастина сообщила РИА "Новости".

"Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, — потенциальные орудия переноса инфекций. Так что старые добрые наличные деньги в конверте теперь не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, становятся настоящим рассадником микробов", — предупредила специалист.