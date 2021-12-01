В Копейске назвали улицу именем Александра Градского

Власти Копейска назвали улицу в честь композитора Александра Градского, который скончался в Москве 28 ноября. Об этом сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик на официальной странице администрации Копейского городского округа в Instagram.

"В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", — сказал Андрей Фалейчик.

Александр Градский — уроженец Копейска Челябинской области. Именно здесь он провёл первые годы жизни. Музыкант скончался в Москве от инсульта. Ему было 72 года. В последнее время Градский был наставником в телевизионном шоу "Голос".

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