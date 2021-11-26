Открытое письмо московских врачей, в котором они приглашают антипрививочников "на экскурсию в красные зоны" больниц, продолжает собирать отклики "адресатов". Причём даже тех, чьи имена в нём не указаны.
Так, Яков Сидоров, депутат Думы города Кургана от КПРФ и активный антипрививочник, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пригласил главврача Коммунарки Дениса Проценко на экскурсию "по Зауралью":
(см с 1:07. — Прим. ред.)
По словам депутата, столичному доктору "будет на что посмотреть":
"Я проведу для Вас другую экскурсию: по убитым медицинским учреждениям, по убитым сёлам, по закрытым аптекам, по дорогам, по которым никуда нельзя доехать. Вот у нас, где ковид сидит… <…>
Если Вы принципиальный мужик, то приезжайте к нам сюда, посмотрим, откуда ноги растут у этого ковида".
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.