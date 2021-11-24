Песков: в Кремле оценили открытое письмо врачей к противникам прививок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле исключительно положительно отнеслись к обращению врачей к антипрививочникам, в котором их пригласили посетить "красную зону" и увидеть пациентов, тяжело болеющих коронавирусом.

Он рассказал журналистам, что в Кремле знают об открытом письме и оценили его достаточно позитивно. По его мнению, такое авторитетное обращение может реально изменить отношение противников вакцинации к прививкам.

Пресс-секретарь также добавил, что недопустимым является поведение медиков, когда они убеждают пациентов не проходить вакцинацию.

"Это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцин, то есть, собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать — это не нам решать, это не наша прерогатива", — передаёт ТАСС слова Пескова.

Ранее стало известно, что российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.

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