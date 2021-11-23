Волынец предложила запретить забирать за долги жильё, купленное на маткапитал

С инициативой запретить отбирать за долги жильё, которое родители приобрели на средства маткапитала, выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Как отметила омбудсмен, родительский капитал гарантирует семьям с детьми перспективу покупки своей жилплощади. Однако когда жильё изымают за долги, граждане лишаются этой гарантии и людей выселяют.

Волынец подчеркнула, что кредитные организации "не смотрят" на наличие детских долей в ипотечной квартире и вправе оставить ребёнка "без угла". Омбудсмен предложила внести поправки в закон об ипотечном кредитовании.

"В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи", — цитирует обращение омбудсмена на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова RT.

По закону, выселить из единственного жилья семью, которая потратила на него родительский капитал, нельзя. Но это не распространяется на квартиры в ипотеку, особенно, если люди погасили часть долга, который взяли до рождения ребёнка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.