EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гинцбург поддержал предложение лишать врачей-антипрививочников дипломов
В США предложили ввести ряд санкций против России за "вторжение на Украину"
В Брюсселе пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. ЕС оттесняет Россию?
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Армения и Азербайджан установили связь между министерствами обороны
Суд арестовал министра культуры Крыма
Лукашенко: польские силовики нарушили госграницу во время стычек с мигрантами
В Минске назвали наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"
Саакашвили готов прекратить голодовку после перевода в военный госпиталь

В Госдуме предложили сделать гортранспорт бесплатным для детей младше 16 лет

Общество

С инициативой предоставлять безлимитный бесплатный проезд детям от 7 до 16 в общественном транспорте выступили в комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

В Госдуме предложили сделать гортранспорт бесплатным для детей младше 16 лет

Как отметила глава комитета Нина Останина, сейчас согласно законодательству, право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте есть только у ребят младше семи лет. Аналогичное предложение депутаты вносили на рассмотрение в мае этого года, однако, парламентарии его "зарубили". Теперь комитет намерен внести изменения в новой редакции.

"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно", — пояснила Останина в беседе с РИА Новости.

Глава комитета подчеркнула, что надеется на отклик губернаторов регионов и вместе они смогут проработать "досконально" документ, чтобы получить финансирование из федерального бюджета.

Ранее Pravda.Ru публиковала предложение уполномоченной по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец. Она выступила с инициативой сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для многодетных семей. По словам Волынец, "практику", которая действует в Москве, необходимо внедрять в регионах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Московское метро: "зайцев" стало в 16 раз больше
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политтехнолог назвал способ примирения сторонников и противников вакцинации
Врач Байдена рассказал о самочувствии 78-летнего президента
Болтенков: Украина обещала "сюрпризы" от НАТО в Чёрном море, а вышло "беззубо"
Гинцбург поддержал предложение лишать врачей-антипрививочников дипломов
В США предложили ввести ряд санкций против России за "вторжение на Украину"
ННЦК: каждая 10 пачка сигарет в России оказалась незаконной
В Брюсселе пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. ЕС оттесняет Россию?
Евросоюз требует от России снять запрет на участие в госзакупках
Армения и Азербайджан установили связь между министерствами обороны
Суд арестовал министра культуры Крыма
Популярное
Мир. Новости мира
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу

Польша заявила о новых попытках штурма границы со стороны Белоруссии.

Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Шоу-бизнес
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Криптовалюты
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Здоровье
Врач Фадеев рассказал, кто не заболеет коронавирусом даже без масок
Ирина Шлионская Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел" Ирина Шлионская Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Зачем Румен Радев объявил Крым российским Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"
Здоровье
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Происшествия
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников