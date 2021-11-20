В Госдуме предложили сделать гортранспорт бесплатным для детей младше 16 лет

С инициативой предоставлять безлимитный бесплатный проезд детям от 7 до 16 в общественном транспорте выступили в комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как отметила глава комитета Нина Останина, сейчас согласно законодательству, право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте есть только у ребят младше семи лет. Аналогичное предложение депутаты вносили на рассмотрение в мае этого года, однако, парламентарии его "зарубили". Теперь комитет намерен внести изменения в новой редакции.

"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно", — пояснила Останина в беседе с РИА Новости.

Глава комитета подчеркнула, что надеется на отклик губернаторов регионов и вместе они смогут проработать "досконально" документ, чтобы получить финансирование из федерального бюджета.

Ранее Pravda.Ru публиковала предложение уполномоченной по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец. Она выступила с инициативой сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для многодетных семей. По словам Волынец, "практику", которая действует в Москве, необходимо внедрять в регионах.

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