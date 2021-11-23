Метеоролог Старков: погода в Москве останется "неустойчивой"

На этой неделе не стоит ждать "стабильности" от погоды. В Москве и московской области ситуация будет меняться почти ежедневно, пояснил в беседе с Pravda. Ru ведущий метеоролог в "Гисметео" Леонид Старков.

Так, согласно прогнозу, с начала недели в столице снег и дождь сменится на ясную, но морозную погоду.

"Приходит сухая и слабо морозная погода. В понедельник температура перешла через нуль к слабо отрицательным значениям. На дорогах образовалась гололедица, местам сильная. В предстоящие вторник и среду погода будет сухой и слабо морозной. Ночью подморозит до минус 5-7. Днём прогнозируется от минус 1-3. Существенных осадков не ожидается", — пояснил Старков.

Но сухая погода недолго порадует жителей Москвы и области, уже во второй половине недели в столицу войдёт западный циклон и принесёт с собой сырость.

"С ним придёт влажный атлантический воздух. Погода опять станет облачной, ветряной и сырой. Пойдут осадки в смешанной фазе в виде мокрого снега с дождём, мокрого снега, дождя. Потеплеет до оттепели. Наиболее мощное потепление ожидается в предстоящие выходные и в начале следующей недели температура повысится до плюс 3-6 градусов", — резюмировал метеоролог.

Как отметил Старков, в ближайшее время ждать, что в столице сформируется устойчивый снежный покров, не приходится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.