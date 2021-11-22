В Якутии зафиксировали сильнейшие морозы до минус 50 градусов

Сегодня, 22 ноября, в Якутию пришли сильнейшие морозы. Самую низкую температуру в минус 50 градусов зарегистрировали в селе Кылайы.

До минус 45 градусов столбик термометра опустился в деревне Огородтах. Ещё в восьми населённых пунктах температура воздуха составляет минус 46-49 градусов.

В республиканском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды проинформировали, что сейчас в столице минус 35 градусов, без осадков. Утром в ряде населённых пунктов Якутии был туман.

Из-за ухудшения погодных условий в десяти сельских поселениях Усть-Алданского района 695 школьников перевели на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе администрации.

Расписание на ближайшие недели в образовательных учреждениях будут составлять на основе прогнозов синоптиков.

По предварительным данным, в последующие дни холодная погода в Якутии сохранится. Незначительное повышение температуры ожидается к концу рабочей недели.

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