Почему на холоде и при ветре слезятся глаза?

"Мои глаза сильно слезятся в морозную погоду. Доктор сказал, что это естественно. Прав ли он?" А. Горина, г. Львов

На вопрос читательницы отвечает врач-офтальмолог Московского ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова Ангелина Лысенко.

Причины слезотечения

Слезоотделение — процесс естественный и необходимый. Здоровый глаз всегда слегка влажен. Слёзы:

промывают глаза,

поддерживают их чистоту,

защищают от инфекций.

В состав слезы, помимо воды и соли, входят природные антибактериальные вещества, которые предохраняют глаз от инфекций. Легкая влажность глаз является одним из показателей их здоровья.

Повышенная "слезливость"

Но есть повышенная "слезливость", постоянная "полная готовность" глаз к плачу. Слезы, вызванные сильными эмоциями, носят разовый характер и нередко приносят значительное облегчение. Этому способствует не только выход отрицательной энергии, но и очищение глаза слезой.

Вместе со слезами организм человека освобождается от гормонов стресса. Потому, поплакав, мы чувствуем себя более умиротворенными и спокойными.

Но бывает, что из глаз льются потоки слез не только во время эмоционального плача, а при взгляде на:

яркий свет,

сверкающий снег,

солнечные блики.

Встречается повышенная слезливость на:

морозе,

ветру.

Реакция глаз на эти раздражители повышенной слезливостью допустима. Она будет более сильной при чувствительной роговице глаза.

В каждом отдельном случае, учитывая причину, можно помочь своим глазам. При акцентированной реакции на свет стоит пользоваться очками с затемненными стеклами, и не только летом.

Часто слезятся усталые глаза:

утомленные работой за компьютером,

долгим чтением при тусклом свете.

Для глаз, реагирующих слезами на перенапряжение, нужно выбрать более щадящий режим работы и не забывать о правилах гигиены зрения.

Болезненная форма слезоточивости

Но есть болезненная форма слезоточивости. Ею, по-видимому, и страдает автор письма. "Плач" на морозе, повышенная влажность глаз, "постоянное слезостояние" в течение всего дня — симптомы органических изменений.

В этих случаях самостоятельно недуг не побороть — следует обратиться к врачу-офтальмологу, который обследует глаз при помощи микроскопа. Причиной "морозных слез" чаще всего является:

сужение

или засорение слезного канальца.

С этим недугом, так мешающим женщине быть здоровой и красивой, справиться, как правило, несложно — необходимо разовое промывание слезных канальцев. Результаты процедуры проявляются мгновенно, а эффект держится в течение нескольких лет.

Слезы, вызванные сильными эмоциями, носят разовый характер и нередко приносят значительное облегчение

К отрицательным последствиям "слезливости" относится ухудшение внешнего вида:

веки распухают,

глаза краснеют,

на лице появляются пигментные пятна.

Это — своеобразная аллергическая реакция на солевой состав слез.

Как снять покраснение и припухлость глаз

Чтобы снять покраснение и припухлость глаз, необходимо положить на веки чайные примочки комнатной температуры или слегка охлажденные. Для этого подходит черный и зеленый неароматизированный чай.

Чайные листья содержат вяжущие дубильные вещества и оказывают антибактерицидное и противоотечное действие. Листочки заваренного чая нужно завернуть в марлевые салфетки, слегка отжать и положить на закрытые глаза.

После слез чайные примочки не стоит делать лежа, так как в горизонтальном положении кровь приливает к голове и эффект может быть незначительным. Лучше принять комфортное положение в кресле.

Можно положить на веки кусочки сырого охлажденного картофеля, а затем поочередно промыть лицо прохладной и теплой водой.

Улучшают состояние глаз, помогают поддерживать уровень их влажности медовые закапывания. Их проводят курсом, рассчитанным на месяц.

Если болевые ощущения через несколько минут не исчезают, то концентрацию медового раствора увеличивать не стоит, более того, его можно сделать более слабым.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.