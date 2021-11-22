Минтруда: из-за пандемия COVID-19 Россия потеряла четверть ветеранов ВОВ

С апреля 2020-го по октябрь текущего года в России число участников и ветеранов Великой Отечественной войны из-за коронавируса сократилось на 26% — 312,6 тысяч человек, заявили в Министерстве труда РФ.

Согласно информации, за время коронавируса с апреля 2020 года по октябрь 2021 количество ветеранов по стране сократилось с 1,21 миллиона до 896,8 тысяч человек.

"До 2019 года смертность среди лиц старше 85 лет снижалась. В 2020 году ситуация ухудшилась во всех возрастных группах старше 30 лет", — цитируют выводы министерства "Ведомости".

Таким образом, за "пандемийный год" Россия потеряла каждого четвёртого ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ведомстве, сейчас привиты треть пожилых людей.

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию о регионах, в которых ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, студентов и работников некоторых сфер. Как заявили власти на местах, смертность среди граждан пенсионного и предпенсионного возраста резко возросла.

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